евремов ⟩ Никита Ефремов признался в употреблении наркотиков

На старшего сына Михаила Ефремова очень сильно повлияла смертельная авария, которую устроил его отец. Никита до сих пор переживает из-за трагического инцидента, ареста родителя, севшего пьяным за руль, и его возможного тюремного заключения, пишет Экспресс газета.
Видимо, на фоне этого скандала актер решил раскрыть публике и собственные нелицеприятные секреты и признался в употреблении наркотиков.
32-летний артист рассказал, что некоторое время назад принимал некие запрещенные вещества, но не уточнил, какие именно. Причем «под кайфом» наследник Ефремова находился и во время отдыха, и во время работы.
Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры,
— объяснил Никита свое увлечение наркотиками.
К счастью, в серьезную зависимость пагубное пристрастие актера не переросло, и он смог все бросить и начать вести здоровый образ жизни, которого и придерживается до сих пор. Но самостоятельно справляться с нервным напряжением артист так и не научился, так что теперь вынужден посещать психолога, который помогает ему справиться с трудностями и принять то, что произошло с отцом, пишут «Известия».