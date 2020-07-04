евремов ⟩ Никита Ефремов признался в употреблении наркотиков

32-летний артист рассказал, что некоторое время назад принимал некие запрещенные вещества, но не уточнил, какие именно. Причем «под кайфом» наследник Ефремова находился и во время отдыха, и во время работы.

К счастью, в серьезную зависимость пагубное пристрастие актера не переросло, и он смог все бросить и начать вести здоровый образ жизни, которого и придерживается до сих пор. Но самостоятельно справляться с нервным напряжением артист так и не научился, так что теперь вынужден посещать психолога, который помогает ему справиться с трудностями и принять то, что произошло с отцом, пишут «Известия».