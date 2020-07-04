Сб, 4.07.2020
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евремов ⟩ Никита Ефремов признался в употреблении наркотиков

Никита Ефремов и Мария Ивакова

ФОТО: Instagram

На старшего сына Михаила Ефремова очень сильно повлияла смертельная авария, которую устроил его отец. Никита до сих пор переживает из-за трагического инцидента, ареста родителя, севшего пьяным за руль, и его возможного тюремного заключения, пишет Экспресс газета.

Видимо, на фоне этого скандала актер решил раскрыть публике и собственные нелицеприятные секреты и признался в употреблении наркотиков.

32-летний артист рассказал, что некоторое время назад принимал некие запрещенные вещества, но не уточнил, какие именно. Причем «под кайфом» наследник Ефремова находился и во время отдыха, и во время работы.

Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры,

— объяснил Никита свое увлечение наркотиками.

К счастью, в серьезную зависимость пагубное пристрастие актера не переросло, и он смог все бросить и начать вести здоровый образ жизни, которого и придерживается до сих пор. Но самостоятельно справляться с нервным напряжением артист так и не научился, так что теперь вынужден посещать психолога, который помогает ему справиться с трудностями и принять то, что произошло с отцом, пишут «Известия».

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