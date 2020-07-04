ВИДЕО ⟩ Сбросивший центнер Фадеев раскрыл секрет похудения

Она (Методика — Прим. ред.) не предполагает никаких денег. Все, что вам потребуется — вода определенной температуры и ряд продуктов, которые вы будете есть, при этом ни в чем в себе не отказывая. Так вы и начнете худеть. Для начала придется сдать анализы, понять, что с гормонами. Если с ними все в порядке — считайте, что вы похудели. Если есть сбой, надо будет выровнять гормональный фон и после этого заняться похудением,