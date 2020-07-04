Следствие установило, сколько человек было в машине Ефремова в момент ДТП

Отмечается, что Ефремов в ходе общения со следствием не отрицал того факта, что он сел за руль в нетрезвом виде и непосредственно момент аварии не особо отложился в его памяти.

Напомним, вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве актёр Михаил Ефремов, находясь за рулём внедорожника, пересёк двойную сплошную и врезался в фургон ВАЗ, водитель которого позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови артиста были алкоголь и наркотики. Ему грозит до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.