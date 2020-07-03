ВИДЕО ⟩ Сергей Шнуров возрождает группу «Ленинград» и топит за бодипозитив в новом клипе

В полночь 3 июля вышел клип на новую песню «Фотосессия». Группа решила не отставать от трендов, поэтому позвала сниматься блогера Наташу Давыдову, известную также как Тетя Мотя. В Instagram она заявила, что всегда мечтала оказаться в клипе у «Ленинграда».

«За 2 недели до съемок клипа я решила, что список с мечтами пора бы и освежить. Старые сбылись, нужны новые ориентиры. (...) раздался звонок. Это позвонили из небесной канцелярии, чтобы сообщить, что мой запрос был услышан, и меня ждет роль в клипе группы «Ленинград»! Я прыгала на кровати, носилась по дому, громко кричала от радости! Мое участие в клипе - это сбывшаяся большая мечта!» - написала Наташа Давыдова в Instagram.

В центре сюжета ролика — plus-size-модель, роль которой исполнила вокалистка группы Виктория Кузьмина. Она принимает участие в различных фотосессиях для модных журналов, а затем обрабатывает фотографии с помощью приложения, делая себя худой. При этом на экране появляются заголовки статей на злобу дня. "Прошлась" группа по голосованию по поправкам, знаменитым завтракам Яны Рудковской, харассменту, бодипозитиву и другим актуальным темам. — сообщает Spletnik.ru