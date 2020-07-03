Михаил Ефремов отрицает вину в смертельном ДТП

Михаил Олегович находится под домашним арестом. Сегодня его адвокат Эльман Пашаев удивил всех своим высказыванием. «Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина», — рассказал Пашаев.

«У Михаила много болячек обострилось, за ним присматривает семья. Периодически жена и дети уезжают на дачу, но это не значит, что они там живут. Я бываю почти каждый день, когда в Москве, мы обсуждаем свои моменты. Чувствует он себя сейчас нормально, но неразговорчивый, состояние подавленное, ему тяжело. Знаю, что книги читает, телевизор иногда смотрит — спортивные каналы и те, где нет новостей. Мы мало говорим на какие-то отвлеченные темы, морально поддерживать у меня нет возможности и времени. Конечно, передаю какие-то слова поддержки, говорю, что люди звонят, переживают. Но поименно не называю. Я адвокат, не врач. Да и он мне ни на что не жалуется. Лишние вопросы, в принципе, стараюсь не задавать, ему и без того плохо. Но от медицинской помощи по-прежнему отказывается», — говорил ранее Пашаев.