«Я сам его выбирал»: Ургант высказался о темнокожем парне дочери

Иван Ургант решил прокомментировать одну из самых обсуждаемых тем – отношения его старшей дочери с темнокожим американцем. Публика негодует, как же телеведущий мог не высказать свою точку зрения по этому поводу. Несколько дней назад Ургант сделал публичное заявление на федеральном канале, пишет dni.ru.
По словам Ивана Урганта, романтические отношения дочери не взывают у него опасений. Телеведущий лично одобрил кандидатуру ее парня.
Этой зимой старшая дочь звезды Эрика рассекретила роман с молодым человеком по имени Муса. Наследница Ивана Урганта уже несколько лет живет в Нью-Йорке. В Америке девушка получает образование, зарабатывает на жизнь и участвует в фотосессиях.
Эрика Куталиа поступила в школу дизайна Parsons, выбрав курс современного искусства и фотографии. В этом же учебном заведении она познакомилась со своим женихом – темнокожим юношей.
"Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал", – заявил ведущий в прямом эфире "Вечернего Урганта".
Политические и социальные восстания в США побудили дочь телеведущего принять участия в митингах. Тогда общественность накинулась на Эрику, посоветовав навсегда переехать в Америку и не возвращаться в Россию. Подписчики задели и молодого человека звездной наследницы, указав на его внешность и афроамериканские корни.
Возлюбленный Эрики появился на улице с плакатом с провокационной фразой. Многие восприняли это как прямое оскорбление семьи Урганта.
Конфликт был разрешен только после того, как Муса оправдался за свой поступок. Молодой человек отметил, что был неправильно понят аудиторией, и надпись на плакате имела совершенно другой смысл. Иван Ургант не стал комментировать ситуацию и подчеркнул, что примет любой выбор дочери.