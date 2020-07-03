«Я сам его выбирал»: Ургант высказался о темнокожем парне дочери

По словам Ивана Урганта, романтические отношения дочери не взывают у него опасений. Телеведущий лично одобрил кандидатуру ее парня.

Этой зимой старшая дочь звезды Эрика рассекретила роман с молодым человеком по имени Муса. Наследница Ивана Урганта уже несколько лет живет в Нью-Йорке. В Америке девушка получает образование, зарабатывает на жизнь и участвует в фотосессиях.

Эрика Куталиа поступила в школу дизайна Parsons, выбрав курс современного искусства и фотографии. В этом же учебном заведении она познакомилась со своим женихом – темнокожим юношей.

"Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал", – заявил ведущий в прямом эфире "Вечернего Урганта".

Политические и социальные восстания в США побудили дочь телеведущего принять участия в митингах. Тогда общественность накинулась на Эрику, посоветовав навсегда переехать в Америку и не возвращаться в Россию. Подписчики задели и молодого человека звездной наследницы, указав на его внешность и афроамериканские корни.

Возлюбленный Эрики появился на улице с плакатом с провокационной фразой. Многие восприняли это как прямое оскорбление семьи Урганта.