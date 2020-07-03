А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ ⟩ Зависит ли поведение женщины после замужества от знака Зодиака?

Овен

Женщины этого знака отдаются замужеству целиком и полностью. Если даже до этого момента она казалась вам непокорной и независимой, то вы увидите, что, став женой, ваша некогда горделивая невеста превратится в домохозяйку (в самом хорошем смысле этого слова), которая не перестанет вас удивлять.

Телец

Вот где происходит максимальное, на первый взгляд, перевоплощение. Женщина-Телец может показаться вам не лучшей хозяйкой при знакомстве, не самой нежной и ласковой, но стоит полюбить ее и довериться, как вы увидите совсем другого человека. Тельцы не сразу «раскрывают карты», но если теперь она — жена, то постарается быть безупречной во всем. А если ее еще и хвалить, то вы никогда не пожалеете о своем выборе.

Близнецы

Женщина-Близнец аккуратна, внимательна и к тому же хорошая хозяйка. После свадьбы она не меняет привычек, кроме одной: если до замужества многие вопросы могли решаться путем поверхностных обсуждений, то после все разговоры обретут фундаментальный характер и станут более конструктивными. Ответственность, которая в крови у Близнецов, особенно у женщин, со штампом в паспорте достигает максимума.

Рак

Раки очень трепетно относятся ко всему, что их окружает, особое место занимает понятие института семьи. Стоит ожидать, что долгожданная печать придаст только новых сил, свежих идей и множество планов на совместное будущее. Приготовьтесь к тому, что расслабиться не получится. Вы хотели идти рука об руку? Именно так все и будет. Все только вместе и по обоюдному согласию. Поэтому, если не любите принимать решения, обсудите это до свадьбы.

Лев

Женщина-Лев активна. Очень активна. И это не пустой звук. Это черта характера. Любит четкость, пунктуальность, ценит инициативу и придется уступать ей в этих вопросах. После свадьбы требовательность активных действий от второй половинки — это нормально, а для Львов — неотъемлемая часть семейной жизни. Темперамент — преимущество женщин-Львов, поэтому стоит четко понять до свадьбы подходит ли вам подобный тип темперамента. В случае несовпадения, могут быть частые разногласия и ссоры.

Дева

Вступая в брак с женщиной-Девой, вам стоит ожидать изменений в ее поведении. В чем это проявляется? Самый распространенный случай, когда женщина теряет по каким-либо причинам интерес к вам, особенно уважение. Стоит «держать марку», не позволяя случиться разочарованиям. Очень бережно относитесь к своей возлюбленной и не переставайте уделять ей максимальное внимание.

Весы

Сказав «да», женщина-Весы не просто выходит замуж, она принимает партнера (мужа) всецело. Она способна положить всю свою жизнь к ногам любимого. Весы не легкомысленны, поэтому если вам нужна жена для бесконечного отдыха, развлечений с минимальной ответственностью, лучше не совершать ошибок и не идти в ЗАГС.

Скорпион