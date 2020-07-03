А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ ⟩ Зависит ли поведение женщины после замужества от знака Зодиака?

Мы часто слышим в разговорах с женатыми друзьями: «До свадьбы она не была такой»... Можно ли по знаку зодиака хотя бы примерно предсказать, какой станет ваша вторая половина после клятв и торжества? Эксперт «СтарХита», победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа, знает ответ.
Овен
Женщины этого знака отдаются замужеству целиком и полностью. Если даже до этого момента она казалась вам непокорной и независимой, то вы увидите, что, став женой, ваша некогда горделивая невеста превратится в домохозяйку (в самом хорошем смысле этого слова), которая не перестанет вас удивлять.
Телец
Вот где происходит максимальное, на первый взгляд, перевоплощение. Женщина-Телец может показаться вам не лучшей хозяйкой при знакомстве, не самой нежной и ласковой, но стоит полюбить ее и довериться, как вы увидите совсем другого человека. Тельцы не сразу «раскрывают карты», но если теперь она — жена, то постарается быть безупречной во всем. А если ее еще и хвалить, то вы никогда не пожалеете о своем выборе.
Близнецы
Женщина-Близнец аккуратна, внимательна и к тому же хорошая хозяйка. После свадьбы она не меняет привычек, кроме одной: если до замужества многие вопросы могли решаться путем поверхностных обсуждений, то после все разговоры обретут фундаментальный характер и станут более конструктивными. Ответственность, которая в крови у Близнецов, особенно у женщин, со штампом в паспорте достигает максимума.
Рак
Раки очень трепетно относятся ко всему, что их окружает, особое место занимает понятие института семьи. Стоит ожидать, что долгожданная печать придаст только новых сил, свежих идей и множество планов на совместное будущее. Приготовьтесь к тому, что расслабиться не получится. Вы хотели идти рука об руку? Именно так все и будет. Все только вместе и по обоюдному согласию. Поэтому, если не любите принимать решения, обсудите это до свадьбы.
Лев
Женщина-Лев активна. Очень активна. И это не пустой звук. Это черта характера. Любит четкость, пунктуальность, ценит инициативу и придется уступать ей в этих вопросах. После свадьбы требовательность активных действий от второй половинки — это нормально, а для Львов — неотъемлемая часть семейной жизни. Темперамент — преимущество женщин-Львов, поэтому стоит четко понять до свадьбы подходит ли вам подобный тип темперамента. В случае несовпадения, могут быть частые разногласия и ссоры.
Дева
Вступая в брак с женщиной-Девой, вам стоит ожидать изменений в ее поведении. В чем это проявляется? Самый распространенный случай, когда женщина теряет по каким-либо причинам интерес к вам, особенно уважение. Стоит «держать марку», не позволяя случиться разочарованиям. Очень бережно относитесь к своей возлюбленной и не переставайте уделять ей максимальное внимание.
Весы
Сказав «да», женщина-Весы не просто выходит замуж, она принимает партнера (мужа) всецело. Она способна положить всю свою жизнь к ногам любимого. Весы не легкомысленны, поэтому если вам нужна жена для бесконечного отдыха, развлечений с минимальной ответственностью, лучше не совершать ошибок и не идти в ЗАГС.
Скорпион
Она дерзкая, она независимая, она «колючая», «жесткая»… Да. Это женщина-Скорпион до свадьбы. А вот после она становится самым преданным и нежным созданием. Она искренне старается сделать для семьи все и даже больше. Но ее нельзя обижать, ранить и предавать. В этом случае пощады не будет. Хладнокровие возьмет верх, и она снова станет независимой и недоступной.
Стрелец
Отличная мать и спутница по жизни. Не подведет. Женщина-Стрелец своеобразна и напориста. Единственное, что может измениться после свадьбы — напористость. Она будет делиться с вами каждым своим желанием, в надежде найти поддержку и опору. Также вас может приятно удивить степень открытости, которую вы несомненно заметите.
Козерог
Требовательны к себе и тем более ко второй половинке. После свадьбы возможны сильные перемены во вкусах. Например, могут измениться пристрастия, стиль, некоторые манеры поведения. Я не говорю о том, что это плохо. Почему могут произойти изменения? Потому, что женщина-Козерог раскрывается как бутон цветка, постепенно. Любовь окрыляет, раскрепощает, вдохновляет.
Водолей
В данном случае предугадать трудно, потому что поведение женщины-Водолея сильно зависит от отношения к ней окружающих людей, и особенно самых близких. Став ее мужем, вы можете приобрести самого лучшего и надежного друга, а можете оказаться в трудной ситуации, в связи с тем, что будете ощущать давление. Скорее всего, в 80% случаев все будет решать именно любовь.
Рыбы
Отношение Рыб к жизни носит прагматичный характер, и в этом большое число плюсов. Но, если вы «транжира» и любитель потратить деньги, заранее обсудите это с вашей будущей женой, потому что к «хозяйству» у женщин- Рыб серьезное отношение. Разговор по душам на тему «куда и как вкладывать средства» должен быть поставлен своевременно.