Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Все эти два года Шнуров хоть и выкладывал совместные фотографии с женой, но никогда не показывал ее лица. Но накануне в микроблоге певца появилось видео, снятое на катерена котором наконец можно рассмотреть лицо его молодой супруги. «Не смотрю теперь налево, только прямо на тебя. Мне? Такая королева? Как прекрасно жить любя!» — подписал видео Шнуров.