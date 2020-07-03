Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Два года назад музыкант Сергей Шнуров женился в четвертый раз. Его избранницей стала Ольга Абрамова. Влюбленные сыграли скромную, почти тайную, свадьбу в Санкт-Петербурге, и с тех пор не распространяются о своей личной жизни.
Все эти два года Шнуров хоть и выкладывал совместные фотографии с женой, но никогда не показывал ее лица. Но накануне в микроблоге певца появилось видео, снятое на катерена котором наконец можно рассмотреть лицо его молодой супруги. «Не смотрю теперь налево, только прямо на тебя. Мне? Такая королева? Как прекрасно жить любя!» — подписал видео Шнуров.
Именно с Абрамовой Шнуров целый год изменял своей экс-супруге Матильде Шнуровой, с которой прожил в браке восемь лет, так что не удивительно, что певец так скоро отправиося под венец после официального развода, пишет eg.ru.