ПРИОДЕЛИ! ⟩ Однопартийцы обновили Ратасу гардероб на день рождения: считаем, сколько они заплатили

Добавим, что салон мужской одежды, на подарочную карту которого раскошелились центристы, находится в Таллинне на улице Вене, и цены на индивидуальный пошив там довольно высокие. Открыв страничку салона в Интернете, мы увидим, что стоимость костюма (в зависимости от его категории) варьируется от 680 евро до 900 за люксовый вариант. Безусловно, цена продукта складывается из цены ткани и непосредственно пошива. Сорочки шьются из египетского хлопка и спокойно выдерживают 52 стирки. Цена: 132 - 156 евро. Нехитрые математические действия позволяют предположить, что подарок обошелся однопартийцам минимум в 1000 евро. А то и больше. Неплохой подарочек! Но если на него скидывалась исключительно ячейка партии, то каждому пришлось вложить не так много. А если скидывались те пятеро, которые отмечены в посте Корба, то выйдет подороже с носа. Но в посте Михаиле активирована ссылка на салон, вероятно, что удалось получить скидку в обмен на указание его названия.