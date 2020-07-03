ПРИОДЕЛИ! ⟩ Однопартийцы обновили Ратасу гардероб на день рождения: считаем, сколько они заплатили

Вчера премьер-министр Эстонии Юри Ратас отмечал день рождения. И хотя на страничках Ратаса в соцсетях пока не появилось никакой информации о праздновании, в Facebook однопартиец Михаил Корб написал, какой подарок центристы сделали имениннику.
«Несмотря на то что Юри пошел уже пятый десяток, я удивляюсь, насколько он молод душой. Юри знает дословно как государственный бюджет, так и слова песен nublu. Юри, оставайся таким же!
Всем, наверно, интересно, что мы подарили Юри от партии. Юри теперь придется направиться в салон ERRIER Men, где его будут ждать костюм и рубашка индивидуального пошива. Премьер-министр и председатель Центристской партии достоин лучшего качества!» - написал Корб в соцсети. Как говорится, главное - чтобы костюмчик сидел!
Добавим, что салон мужской одежды, на подарочную карту которого раскошелились центристы, находится в Таллинне на улице Вене, и цены на индивидуальный пошив там довольно высокие. Открыв страничку салона в Интернете, мы увидим, что стоимость костюма (в зависимости от его категории) варьируется от 680 евро до 900 за люксовый вариант. Безусловно, цена продукта складывается из цены ткани и непосредственно пошива. Сорочки шьются из египетского хлопка и спокойно выдерживают 52 стирки. Цена: 132 - 156 евро. Нехитрые математические действия позволяют предположить, что подарок обошелся однопартийцам минимум в 1000 евро. А то и больше. Неплохой подарочек! Но если на него скидывалась исключительно ячейка партии, то каждому пришлось вложить не так много. А если скидывались те пятеро, которые отмечены в посте Корба, то выйдет подороже с носа. Но в посте Михаиле активирована ссылка на салон, вероятно, что удалось получить скидку в обмен на указание его названия.
Когда же мы увидим, безупречно ли сидит на Юри Ратасе подаренный костюм и сорочка? Ждем!