«Я старый наркоман-сатанист»: Харламов поиздевался над разводом с Асмус

Резидент «Камеди клаб» отреагировал на сообщения о том, что Кристина Асмус бросила его из-за игромании и пьянства. Накануне в СМИ появились откровения продюсера Олеси Сазыкиной, якобы работавшей с комиком.

По ее словам, Харламов «не прочь выпить». С ней согласилась и организатор гастролей Наталья Субботина, которая заподозрила, что в алкоголе кроется главная причина проблем комика. Вскрылась «правда» и про игроманию артиста.

Гарик Харламов в ответ заявил, что совершенно не знает этих женщин, что противоречит их словам. «Новая чушь летает в Сети про наш развод. Вот, например, неизвестные мне фамилии несут очередную околесицу. Для наиболее чувствительных читателей подобного рода бреда поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной, и никакой Натальи Субботиной я не знаю», - написал комик на своей странице в Instagram.

Также Харламов предложил «продюсерам» и «знакомым» откровение про себя.

«Признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией, аутофобией, клаустрофобией, верминофобией, галитофобией, дентофобией, зоофобией, лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман-сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное, чего уж там. Но это не причина развода. Истинная причина развода: ШОПОГОЛИЗМ!!!»- едко написал Харламов.

Также комик предложил несколько вариантов для «желтой прессы» своего развода: Асмус развелась с ним из-за буквы «О» в его фамилии, из-за «страсти к монгольскому языку» и из-за работы в «Давай поженимся».