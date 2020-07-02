Анна Седокова поздравила возлюбленного с днем рождения

Певица и бывшая участница «ВИА Гры» оставила трогательное послание баскетболисту Янису Тимме в соцсетях, пишет Пятый канал.
Анна Седокова опубликовала сообщение на личной страничке Instagram, посвященное 28-летию обожаемого ею мужчины – Яниса Тиммы. Она отметила лучшие черты латвийского баскетболиста, с которым ее уже некоторое время связывают романтические отношения.
С Днём Рождения, Любимый @janis.timma ❤️Я не знаю человека лучше и больше никогда не хочу знать . Я не знаю того, кто применял бы свою силу с такой порядочностью и интеллектом . Я не знаю того, кто любил меня когда то больше ... И никогда не хочу знать . Я тебя очень люблю 🤗 Я всегда рядом ❤️
В коротком, но емком тексте Седокова отметила все то хорошее, что принес в ее жизнь молодой спортсмен. Это и любовь, и честность, и порядочность, и интеллект. В завершение поздравлений сама она пообещала всегда оставаться с ним рядом.
Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше,
– выделила певица.
Нежные слова не оставили равнодушными поклонников таланта певицы: «Какая классная любовь»; «С Днем Рождения Яниса!!! Любви Вам!»; «Красивое поздравление», — отметились фанаты под постом с поздравлениями.
Ранее сообщалось о том, как Анна Седокова вместе с любимым прокатилась на яхте после частичного снятия ограничений в Москве. Тогда один из фанатов пары отметил прибавку в весе у певицы и заподозрил, что скоро будет объявлено о прибавлении.