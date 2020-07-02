Анна Седокова поздравила возлюбленного с днем рождения

Анна Седокова опубликовала сообщение на личной страничке Instagram, посвященное 28-летию обожаемого ею мужчины – Яниса Тиммы. Она отметила лучшие черты латвийского баскетболиста, с которым ее уже некоторое время связывают романтические отношения.

В коротком, но емком тексте Седокова отметила все то хорошее, что принес в ее жизнь молодой спортсмен. Это и любовь, и честность, и порядочность, и интеллект. В завершение поздравлений сама она пообещала всегда оставаться с ним рядом.

Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше,

– выделила певица.

Нежные слова не оставили равнодушными поклонников таланта певицы: «Какая классная любовь»; «С Днем Рождения Яниса!!! Любви Вам!»; «Красивое поздравление», — отметились фанаты под постом с поздравлениями.