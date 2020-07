Анна Седокова поздравила возлюбленного с днем рождения

С Днём Рождения, Любимый @janis.timma ❤️Я не знаю человека лучше и больше никогда не хочу знать . Я не знаю того, кто применял бы свою силу с такой порядочностью и интеллектом . Я не знаю того, кто любил меня когда то больше ... И никогда не хочу знать . Я тебя очень люблю 🤗 Я всегда рядом ❤️

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jul 1, 2020 at 11:06pm PDT