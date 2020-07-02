ФОТО ⟩ Светская львица Лийс Ласс показала собственную яхту: «Добро пожаловать на вечеринку!»

Ласс недавно опубликовала много фотографий со своей яхты. «Добро пожаловать на мою вечеринку», – подписала она последний снимок.

Лийс Ласс вышла замуж за своего супруга Тармо в 2017 году. По информации Elu24, в 2019 году у них родился первый совместный ребенок. У Лийс есть дочь от предыдущих отношений, которая уже понемногу становится моделью.

В Instagram у эстонки в качестве мест проживания указаны Сингапур, Бельгия, США и Эстония. Глядя на профиль женщины в социальных сетях, становится ясно, что роскошный образ жизни является для нее обычным делом. Яхта Ласс тоже выглядит очень роскошной.