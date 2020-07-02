Чт, 2.07.2020
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ФОТО ⟩ Светская львица Лийс Ласс показала собственную яхту: «Добро пожаловать на вечеринку!»

Лийс Ласс

ФОТО: Instagram.com/liislassofficial

Бывшая светская львица, успешный автор песен и бизнес-леди Лийс Ласс (33) живет за границей уже несколько лет и делится фрагментами своей роскошной жизни в социальных сетях.

Ласс недавно опубликовала много фотографий со своей яхты. «Добро пожаловать на мою вечеринку», – подписала она последний снимок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

welcome to my party boat 😇🎢🚀 @mogi_cardon

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Лийс Ласс вышла замуж за своего супруга Тармо в 2017 году. По информации Elu24, в 2019 году у них родился первый совместный ребенок. У Лийс есть дочь от предыдущих отношений, которая уже понемногу становится моделью.

В Instagram у эстонки в качестве мест проживания указаны Сингапур, Бельгия, США и Эстония. Глядя на профиль женщины в социальных сетях, становится ясно, что роскошный образ жизни является для нее обычным делом. Яхта Ласс тоже выглядит очень роскошной.

Смотрите фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💯

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🧃#friday

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🏄🏼‍♀️let’s go

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storage is getting a new finish 🛥

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💭

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improvements 🧰

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