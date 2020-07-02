Гороскоп на июль от эстонского астролога Кристины Ивановой: кого ждет успех, а кому следует быть осторожным

Известная эстонская астролог Кристина Иванова сделала прогноз для всех знаков Зодиака на июль 2020 года.
Овен
Милые Овны, первая часть месяца подходит для решения хозяйственных и семейных вопросов. Вы можете здорово увлечься, начав ремонт, который давно планировали. Имущественные дела будут двигаться и во второй половине месяца появятся хорошие шансы для получения кредита на покупку или реновацию недвижимости. А начиная с 20-х чисел месяца в вашу жизнь может ворваться новое любовное приключение. Ретроградность Венеры позади, поэтому можно и нужно влюбляться!
Удачные дни : 7-19
Конфликтные дни: 27, 28
Телец
Июль благоволит недалеким путешествиям и легкому общению с друзьями. Если в этом месяце ваш отпуск, то смело отправляйтесь в путь в хорошей компании. Ну а если этот месяц выдался рабочим, то делайте упор на переговоры по средствам переписки. Социальные сети – ваши лучшие помощники в урегулировании любых вопросов. Последние дни месяца лучше провести на природе, в кругу семьи или заняться домом. Вещи, приобретенные в этот период прослужат вам долго.
Удачные дни: 5-20
Конфликтные дни: 2 ,25-28
Близнецы
Основной темой этого месяца станут финансы. В зависимости от ситуации, вы будете или активно тратить или зарабатывать. Но ни первое, ни второе не отменит романтического настроения, которое благоволит счастью в личной жизни. В первые две недели месяца лучше не начинать новые проекты и не вступать в финансовые обязательства. После 12 числа для вас везде зеленый свет.
Удачные дни: 1-3, 18-23
Конфликтные дни: 6-10, 26-28
Рак
Дорогие Раки, наконец, пришла пора украсить ваш симпатичный панцирь. Месяц благоволит делам, связанным с красотой и сменой имиджа. Кроме того, в июле можно и нужно заявлять миру о своих желаниях! После 12-х чисел месяца хорошо бы обновить гардероб или купить статусную вещь, о которой вы давно мечтали. Вы и так постоянно думаете о других, пусть в этом месяце все будут по-другому!
Удачные дни: 1-6, 22-30
Конфликтные дни: 12-16
Лев
Для Львов в этом месяце идеально оказаться за границей. Чем меньше суеты и контактов, тем комфортнее вы будете себя чувствовать. Июль подходит для духовных практик и долгих прогулок вдоль моря. Даже если у вас нет возможности уединения, то создайте себе комфортную обстановку дома. С 20-х чисел месяца начнется период повышенной активности, поэтому вам дана возможность сгруппироваться перед прыжком.
Удачные дни: 2,3,10-13
Конфликтные дни: 14-16,2 0
Дева
У Дев июль станет месяцем светской жизни и исполнения желаний. Не отказывайтесь от многочисленных приглашений на мероприятия, вас обязательно там ждут полезные знакомства! У Дев-родителей появится повод для гордости за своих любимых чад. До 12 июня в вашу жизнь могут вернуться люди из прошлого. Это могут быть как друзья, так и бывшие возлюбленные. Не пренебрегайте возможностью восстановить контакты.
Удачные дни: 1-3, 18-23
Конфликтные дни: 6-10, 26-28
Весы
Весам нужно готовиться к тому, что в этом месяце ваши амбиции возрастут. Период подходит для смелых решений, связанных с собственным бизнесом или продвижением по карьерной лестнице. Вы можете получить заманчивые предложения из-за границы, которые превзойдут самые смелые ожидания. После 12 июля можно начинать оформление важных документов и подавать ходатайства о получении кредита. Неженатых Весов ждет романтическое знакомство с человеком издалека.
Удачные дни: 5-20
Конфликтные дни: 2, 25-28
Скорпион
Если в этом месяце случился ваш отпуск, то вы настоящие счастливчики! Поездки в дальние страны будут удачными и запоминающимися. Период после 12 июля благоприятен для всех дел, связанных с вашими любимыми чадами и увлечениями. Личная жизнь станет настолько гармоничной, что некоторые из вас решатся на важный шаг оформления партнерских отношений. А неженатые Скорпионы могут встретить настоящую любовь.
Удачные дни:
Конфликтные дни:
Стрелец
Уважаемые Стрельцы, берегитесь переутомления и позаботьтесь о своем драгоценном здоровье. Выход из зоны комфорта – ключевая тема месяца. До 20-х чисел месяца вам, скорее всего, надо будут принимать радикальные решения, старайтесь никого не обидеть. После 20-х чисел июля хорошо бы отправиться в отпуск. Стрельцам-абитуриентам можно и нужно подавать документы в высшие учебные заведения. Дела, начатые в этот период сулят перспективы в будущем.
Удачные дни: 1-10, 25-30
Конфликтные дни: 12-16
Козерог
До 20-х чисел месяца кто-то может растопить ваше холодное сердце. Первые три неделя июля точно про любовь или про выбор между двумя партнерами. Постарайтесь принимать взвешенные решения, вдруг они окажутся судьбоносными? Юридические вопросы лучше заканчивать до 12 числа, а начинать после. И постарайтесь не ввязываться в споры, делайте ставку на любовь!
Удачные дни: 1-4
Конфликтные дни: 19-21, 26
Водолей
У Водолеев будет дел невпроворот. Слушайте свою интуицию, в этом месяце вас могут посетить гениальные идеи! Хорошо бы отдать долги материальные и нет. Это лучший период в году, чтобы заняться своим здоровьем. Идите на массаж или в любую другую нужную вам терапию. Не лихачьте на дорогах и избегайте конфликтов. С 20-х чисел месяца вас ждут романтические встречи. Поэтому в первой половине месяца хорошо бы завершить скучные, рутинные темы.
Удачные дни: 1-4, 19-24
Конфликтные дни: 27-30
Рыбы
Уделите внимание детям и увлечениям, приносящим радость. Этот месяц может вдохнуть новый смысл в ваши повседневные занятия. Попробуйте начать делать что-то привычное по-другому. Это хороший период для начала духовных практик и посещения дальних стран. Вам должно повезти с заграничными контактами и в поездках. Ждите вестей издалека и будьте готовы к большим переменам.
Удачные дни: 10-13, 22-24, 28-30
Конфликтные дни: 25-27