Гороскоп на июль от эстонского астролога Кристины Ивановой: кого ждет успех, а кому следует быть осторожным

Овен

Милые Овны, первая часть месяца подходит для решения хозяйственных и семейных вопросов. Вы можете здорово увлечься, начав ремонт, который давно планировали. Имущественные дела будут двигаться и во второй половине месяца появятся хорошие шансы для получения кредита на покупку или реновацию недвижимости. А начиная с 20-х чисел месяца в вашу жизнь может ворваться новое любовное приключение. Ретроградность Венеры позади, поэтому можно и нужно влюбляться!

Удачные дни : 7-19

Конфликтные дни: 27, 28

Телец

Июль благоволит недалеким путешествиям и легкому общению с друзьями. Если в этом месяце ваш отпуск, то смело отправляйтесь в путь в хорошей компании. Ну а если этот месяц выдался рабочим, то делайте упор на переговоры по средствам переписки. Социальные сети – ваши лучшие помощники в урегулировании любых вопросов. Последние дни месяца лучше провести на природе, в кругу семьи или заняться домом. Вещи, приобретенные в этот период прослужат вам долго.

Удачные дни: 5-20

Конфликтные дни: 2 ,25-28

Близнецы

Основной темой этого месяца станут финансы. В зависимости от ситуации, вы будете или активно тратить или зарабатывать. Но ни первое, ни второе не отменит романтического настроения, которое благоволит счастью в личной жизни. В первые две недели месяца лучше не начинать новые проекты и не вступать в финансовые обязательства. После 12 числа для вас везде зеленый свет.

Удачные дни: 1-3, 18-23

Конфликтные дни: 6-10, 26-28

Рак

Дорогие Раки, наконец, пришла пора украсить ваш симпатичный панцирь. Месяц благоволит делам, связанным с красотой и сменой имиджа. Кроме того, в июле можно и нужно заявлять миру о своих желаниях! После 12-х чисел месяца хорошо бы обновить гардероб или купить статусную вещь, о которой вы давно мечтали. Вы и так постоянно думаете о других, пусть в этом месяце все будут по-другому!

Удачные дни: 1-6, 22-30

Конфликтные дни: 12-16

Лев

Для Львов в этом месяце идеально оказаться за границей. Чем меньше суеты и контактов, тем комфортнее вы будете себя чувствовать. Июль подходит для духовных практик и долгих прогулок вдоль моря. Даже если у вас нет возможности уединения, то создайте себе комфортную обстановку дома. С 20-х чисел месяца начнется период повышенной активности, поэтому вам дана возможность сгруппироваться перед прыжком.

Удачные дни: 2,3,10-13

Конфликтные дни: 14-16,2 0

Дева

У Дев июль станет месяцем светской жизни и исполнения желаний. Не отказывайтесь от многочисленных приглашений на мероприятия, вас обязательно там ждут полезные знакомства! У Дев-родителей появится повод для гордости за своих любимых чад. До 12 июня в вашу жизнь могут вернуться люди из прошлого. Это могут быть как друзья, так и бывшие возлюбленные. Не пренебрегайте возможностью восстановить контакты.

Удачные дни: 1-3, 18-23

Конфликтные дни: 6-10, 26-28

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