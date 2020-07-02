Николай Басков вывел в свет молодящуюся мать

На днях Николай Басков ходил на кладбище, чтобы почтить память отца. Его не стало ровно год назад. Артист очень скучает по родителю. Мать Елена Николаевна стала единственной опорой для него.

А 1 июля он вместе с родительницей посетил избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Там же Басков сделал фото с матерью, а позже опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Николай запечатлен в белых брюках и футболке, сером пиджаке, темных очках и кроссовках. Мать артиста предстала в элегантном образе – в брюках-кюлотах, блузе в тон и белой тунике.

Коля, это твоя мама? Так молодо выглядит она!