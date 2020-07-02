Чт, 2.07.2020
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ФОТО ⟩ Райнер Вакра наконец получил диплом о высшем образовании

Rainer Vakra andis Tallinna ülikooli plagiaadikomisjoni ees selgitusi.

ФОТО: Remo Tõnismäe

В начале прошлого года стало известно, что в 2002 году Райнер Вакра защитил в Таллиннском университете бакалаврскую работу, которая является чистым плагиатом. Сегодня же в социальной сети он поделился радостной новостью - он стал дипломированным специалистом.

Цель была - защитить дипломную работу на отлично, и она достигнута! Я дипломированный специалист,

- поделился радостью Вакра.

Он добавил, что очень рад и благодарен.

Спасибо родным и друзьям, что поддерживали и верили в меня. Отдельная благодарность моей любимой Мерилин. Спасибо жителям Нымме, что помогли мне подготовить дипломную работу и получить за нее "А". 

Вакра уверен, что уровень экологии и сортировке мусора возможно поднять благодаря персональному консультированию.

Теперь нужно применить модель, которую мы использовали в рамках исследовательской работы в Нымме, во всей Эстонии! Per aspera ad astra!

- добавил он.

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