ФОТО ⟩ Райнер Вакра наконец получил диплом о высшем образовании

В начале прошлого года стало известно, что в 2002 году Райнер Вакра защитил в Таллиннском университете бакалаврскую работу, которая является чистым плагиатом. Сегодня же в социальной сети он поделился радостной новостью - он стал дипломированным специалистом.
Цель была - защитить дипломную работу на отлично, и она достигнута! Я дипломированный специалист,
- поделился радостью Вакра.
Он добавил, что очень рад и благодарен.
Спасибо родным и друзьям, что поддерживали и верили в меня. Отдельная благодарность моей любимой Мерилин. Спасибо жителям Нымме, что помогли мне подготовить дипломную работу и получить за нее "А".
Вакра уверен, что уровень экологии и сортировке мусора возможно поднять благодаря персональному консультированию.
Теперь нужно применить модель, которую мы использовали в рамках исследовательской работы в Нымме, во всей Эстонии! Per aspera ad astra!
- добавил он.