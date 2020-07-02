Ольге Бузовой провели сложную операцию

1 июля Ольга Бузова посетила стоматолога, чтобы ей установили имплант. Телеведущая рассказала, что в прошлом году удалила зуб, и теперь на его месте появится искусственный.

Певица не подозревала, что процесс окажется длительным. Сначала в десну вставляют имплант. Чтобы он прижился, нужно ждать четыре месяца. Лишь после этого устанавливают зуб.

Ольга не скрывала страха перед посещением врача. «Я так нервничаю», – сказала телеведущая на видео в Instagram. Она очень боится таких процедур, хотя ее мать – стоматолог.

После процедуры знаменитость отправилась на съемки передачи «Бородина против Бузовой». Перед тем как начать работать в кадре, Ольга прикладывала лед к щеке, чтобы снять отек.

К сожалению, я не уследила и потеряла зуб. Сейчас у меня кривой рот,

– призналась она.