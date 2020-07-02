Ольге Бузовой провели сложную операцию

1 июля Ольга Бузова посетила стоматолога, чтобы ей установили имплант. Телеведущая рассказала, что в прошлом году удалила зуб, и теперь на его месте появится искусственный.
Певица не подозревала, что процесс окажется длительным. Сначала в десну вставляют имплант. Чтобы он прижился, нужно ждать четыре месяца. Лишь после этого устанавливают зуб.
Ольга не скрывала страха перед посещением врача. «Я так нервничаю», – сказала телеведущая на видео в Instagram. Она очень боится таких процедур, хотя ее мать – стоматолог.
После процедуры знаменитость отправилась на съемки передачи «Бородина против Бузовой». Перед тем как начать работать в кадре, Ольга прикладывала лед к щеке, чтобы снять отек.
К сожалению, я не уследила и потеряла зуб. Сейчас у меня кривой рот,
– призналась она.
Ольга Бузова отметила, что ее ждет муторный процесс. Нужно постоянно ополаскивать рот и следовать строгим рекомендациям специалиста.