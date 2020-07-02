«Я счастлива»: Певице Елке устроили необычный сюрприз в день рождения

Знаменитая поп-исполнительница Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, сегодня отмечает день рождения. Артистке исполнилось 38 лет. По этому случаю с самого утра ее начали поздравлять родственники, друзья и, конечно же, фанаты, пишет Пятый канал.