«Я счастлива»: Певице Елке устроили необычный сюрприз в день рождения

Знаменитая поп-исполнительница Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, сегодня отмечает день рождения. Артистке исполнилось 38 лет. По этому случаю с самого утра ее начали поздравлять родственники, друзья и, конечно же, фанаты, пишет Пятый канал.
Не обошлось и без сюрпризов. Подруга подготовила для именинницы подарок с разноцветным конфетти, который сильно впечатлил знаменитость и подарил положительные эмоции на весь день.
На своей странице в Instagram Елка обратилась к подписчикам.
Я родилась! Спасибо вам за все, я счастлива!
— написала поп-дива.
В комментариях к публикации фанаты принялись поздравлять звезду и оставили ей самые теплые пожелания.
«С днем рождения! Спасибо за бесподобный голос!»
«Пусть все самые сокровенные мечты сбудутся!»
«Будь счастлива, красотка! Обожаем тебя!»
«Ура! Счастья, здоровья, любви!» — желали пользователи.