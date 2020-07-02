«Милашечки такие!» Лера Кудрявцева показала, как ее внук нежно целует ее дочь

Скоро, наверное, у меня здесь будет „мамская“ лента, но это видео должно быть здесь! Внук целует дочь. Ну типа племянник целует тетку. Да, да у нас так,

Фанаты телеведущей пришли в восторг от трогательной сцены, но некоторые сначала слегка запутались в сложных семейных связях звезды. Но дело в том, что Лера вышла замуж за барабанщика группы «Ласковый май», когда ей было всего 18 лет, и в том же году родила сына Жана, которому недавно исполнилось 30. В мае 2018 года у 47-летней знаменитости появился внук, а в августе она сама родила дочь Марию от своего третьего мужа — хоккеиста Игоря Макарова.