«Самая красивая звездная пара»: Панайотов запечатлелся на редком снимке с блондинкой-женой

Пара предпочла надеть на торжество наряды в нежных тонах, составив стильный семейный лук. Певец выбрал небесно-голубой тон, а его жена – амарантовый оттенок розового. Оба супруга примерили смокинги. Ектерина выбрала трендовое сочетание с летящим платьем, а Александр – с актуальными брюками, украшенными лампасами.

Обнародованное в Сети фото вызвало бурную реакцию почитателей таланта музыканта, ведь семейными снимками чета делится очень редко.

«Вы самые-самые! Реальные, но такие Нереальные! Обожаем!», «Самая любимая пара: Талант и Муза», «Самая настоящая красивая звездная пара. Вы созданы друг для друга. Есть много слов о любви преданности красоте. Это все для Вас и про Вас», — написали фолловеры.