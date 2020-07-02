БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне открылась апокалиптическая выставка Эдварда фон Лынгуса

Сегодня, 2 июля, открывыется Таллиннская биеннале, крупнейшее художественное событие июля, которое включает в себя различные мероприятия, представляющие работы эстонских и зарубежных художников в столице и ее окрестностях.

Выставка «Собор последнего дня» открыта до 30 июля, и ее можно будет посетить сначала в рамках экскурсий, а затем по обычному билету. Билеты можно приобрести в Пилетилеви.