ВИДЕО ⟩ Смотрите, что сотворил известный эстонский канатоходец на большой высоте в Тарту

По словам спортсмена, это - новый эстонский рекорд. «Пройти 300 метров по канату в самом центре города - это сложная задача по мировым меркам. Подо мной был мост Turusild, река Эмайыги и другие преграды, которые мешали протянуть канатную дорогу, и усложняли задачу. Когда я шёл, передо мной открывался шикарный вид на город», - поделился впечатлениями Яан Роос в интервью uudised.tv3.ee.