КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ В сети обсуждают внешность подросшего сына Анатасии Стоцкой

Певица Анастасия Стоцкая вместе с детьми побывала на дне рождения старшего сына Филиппа Киркорова. Фанаты отметили, что сын артистки Александр и Мартин-Кристин очень похожи.
Анастасия поделилась с подписчиками в Instagram видео с фотографиями праздника. Торжество проходило в стилистике «Звездных войн», а сам именинник был одет как джедай. Парочки тортов на космическую тематику хватило всем гостям даже с учетом того, что многие пришли с детьми. Стоцкая тоже привела детей на праздник.
Артистка показала поклонникам фотографию с именинником, который стоит рядом с ее собственным сыном. В кадре Анастасия с улыбкой обнимает детей, но Александр выглядит скорее смущенным, чем веселым.
Новая фотография Александра и Мартина подогрела старые подозрения. Визуально мальчики очень похожи: цветом волос, разрезом глаз и даже формой лица. Фанаты короля отечественной эстрады с некоторой долей юмора отметили, что Анастасия вполне могла быть мамой и Александра, и Мартина.