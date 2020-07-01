КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ В сети обсуждают внешность подросшего сына Анатасии Стоцкой

Певица Анастасия Стоцкая вместе с детьми побывала на дне рождения старшего сына Филиппа Киркорова. Фанаты отметили, что сын артистки Александр и Мартин-Кристин очень похожи.

Анастасия поделилась с подписчиками в Instagram видео с фотографиями праздника. Торжество проходило в стилистике «Звездных войн», а сам именинник был одет как джедай. Парочки тортов на космическую тематику хватило всем гостям даже с учетом того, что многие пришли с детьми. Стоцкая тоже привела детей на праздник.

Артистка показала поклонникам фотографию с именинником, который стоит рядом с ее собственным сыном. В кадре Анастасия с улыбкой обнимает детей, но Александр выглядит скорее смущенным, чем веселым.

Анастасия и Филипп не скрывали взаимной симпатии и часто делали друг другу комплименты, связанные с музыкальной деятельностью. Несколько лет назад поклонники заподозрили их в бурном романе, но звезды отрицали чувства друг к другу. Оба настаивали, что их связывает только профессиональная деятельность.