«Мы доедали эти объедки»: Анна Седокова выпустила автобиографию

Известная певица Анна Седокова, которая недавно публично рассказала, что Константин Меладзе делал с солистками "ВИА Гры", выпустила биографическую книгу "Я сильная. Я справлюсь". На страницах своих мемуаров артистка поделилась не самыми приятными воспоминаниями из детства.

Анна в деталях описала момент расставания ее родителей. Отметим, что отец Седоковой ушел из семьи, когда ей было 5 лет: "В моем детстве счастья не было. Меня бросили как ненужную вещь. Бросили, когда я была еще совсем ребенком".

Будущая звезда хорошо запомнила момент, когда отец собрал чемодан и громко хлопнул дверью. Девочка хотела тогда остановить папу, но мужчина ударил ее по руке и ушел.

"Становлюсь в дверном проеме, растопыриваю руки и ноги, как следует упираюсь ими в косяк. Никакая сила не заставит меня покинуть мой пост. Папа не пройдет. Он увидит меня и останется дома. Он меня очень любит, я знаю, он просто не сможет бросить меня. „Папа, не уходи", — реву я. Он меня даже не видит. Глаза, побелевшие от злости. Стеклянный взгляд в никуда. Он с силой бьет меня по руке, отодвигает в сторону, делает шаг и захлопывает за собой дверь. Он даже не оглянулся. Даже сейчас, спустя 30 лет, я чувствую, как болит место удара", — поделилась Анна Седокова в своей биографической книге.