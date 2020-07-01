ФОТО, ВИДЕО ⟩ В Праге отметили окончание пандемии коронавируса массовой попойкой за общим столом!
30 июня в чешской столице Праге состоялась большая вечеринка «До свидания, корона!», в то время как Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия ещё не закончилась.
Тысячи людей собрались на Карловом мосту в Старом городе Праги, где был установлен стол длиной около полукилометра с белой скатертью. Участники вечеринки брали с собой еду и питье, чем активно делились с другими гостями, сообщает afp.com.
В Праге уже не соблюдается социальная дистанция 2 метра. Все сидели вместе за столом, общались, слушали музыку, пели, танцевали и делали селфи.
Участники праздника были без масок и не дезинфицировали руки, потому что они считают, что пандемия закончилась, так как все общественные места снова открыты, и жизнь продолжается.
Ондрей Кобза, который организовал вечеринку на старейшем мосту в Центральной Европе, сказал СМИ, что жители Праги могут устроить вечеринку, потому что в городе пока нет туристов, которые могли бы вызвать еще одну вспышку.
«Мы хотели официально отметить конец коронакризиса. Жители Праги могут снова общаться друг с другом без страха», - говорит организатор мероприятия.
Чешские власти отменили чрезвычайное положение в июне, а рестораны, кафе и бары были открыты около месяца назад. Начиная с прошлой недели в Чешской Республике разрешено проводить большие собрания, а бассейны, спа, музеи и зоопарки снова открыты.
В Чешской Республике с населением 10,5 миллионов выявили 11 960 человек, зараженных коронавирусом, 349 человек умерли и 7 771 выздоровели.
По словам чешских властей, они хорошо справились с коронакризисом и остаются готовыми ко второй волне.