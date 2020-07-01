СЛУШАЙ ⟩ Молодой певец из Ида-Вирумаа дал второе дыхание песне группы «Мэй Дэй»

"Сложно сказать, что могло повлиять на мое решение, может быть отцовский любимый ACDC с Deep Purple? Учился в музыкальной школе с переменным успехом, всегда старался кого-то повеселить, подурачиться. Со стороны я не выглядел тем, кто хочет заниматься музыкой всю жизнь. Кое-как закончил 4 класса гитары, и зачем-то пошел дальше, до 7-го, но вся эта затея потерпела фиаско. Но на тот момент большое влияние на меня оказала альтернативная группа Linkin Park, с мощным, местами нежным, местами агрессивным вокалом Честера Беннингтона. От этого вокала я и начал отталкиваться, учиться. А затем пошли и другие группы, исполнители. Слушал я тяжелую музыку, а с возрастом список стал расширяться и другими исполнителями в самых разных направлениях. Важная вещь в музыке для меня был вокал. Перечислять любимых исполнителей нет смысла - их очень много. Но, конечно, самые яркие, на первом месте, конечно же будет Freddy Mercury..."