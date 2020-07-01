СЛУШАЙ ⟩ Молодой певец из Ида-Вирумаа дал второе дыхание песне группы «Мэй Дэй»

DaLie - именно так зовут молодого талантливого певца, который родился в Кохтла-Ярве и всю свою жизнь прожил в Йыхви, Ида-Вирумаа. С 6 лет он учился в музыкальной школе по классу классическая гитара.
DaLie исполнил песню известного композитора Сергея Крутихина, а точнее DaLie с автором дали песне второе дыхание, ведь эту композицию в оригинале уже исполняла группа "Мэй Дэй".
Песня в исполнении DaLie, которая вышла на музыкальном лейбле Epic Ego Music, освежена настолько, что кроме слов в ней совершенно ничего не осталось от оригинала. Изменена мелодика, тональность и даже аранжировка. Певец по имени Евгений так рассказывает о себе:
"Сложно сказать, что могло повлиять на мое решение, может быть отцовский любимый ACDC с Deep Purple? Учился в музыкальной школе с переменным успехом, всегда старался кого-то повеселить, подурачиться. Со стороны я не выглядел тем, кто хочет заниматься музыкой всю жизнь. Кое-как закончил 4 класса гитары, и зачем-то пошел дальше, до 7-го, но вся эта затея потерпела фиаско. Но на тот момент большое влияние на меня оказала альтернативная группа Linkin Park, с мощным, местами нежным, местами агрессивным вокалом Честера Беннингтона. От этого вокала я и начал отталкиваться, учиться. А затем пошли и другие группы, исполнители. Слушал я тяжелую музыку, а с возрастом список стал расширяться и другими исполнителями в самых разных направлениях. Важная вещь в музыке для меня был вокал. Перечислять любимых исполнителей нет смысла - их очень много. Но, конечно, самые яркие, на первом месте, конечно же будет Freddy Mercury..."
Ну что же, давайте вместе послушаем премьеру песни "Тебе" в исполнении DaLie.