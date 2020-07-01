Избранник Бузовой назвал сумму, которую потратил на лечение матери от COVID-19

Мамочка поборола коронавирус… долгое время не хотел говорить об этом... это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим... заражение дошло до 40 процентов лёгких,

Манукян отметил, что с трудом нашел платную клинику, которая была готова взять маму на лечение. Он добавил, что заплатил 900 тысяч рублей (более 11 тысяч евро) за 10 дней в больнице. Однако он совсем не жалеет о потраченных средствах.