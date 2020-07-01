Ко дню рождения: самые сокровенные тайны принцессы Дианы

Британцы обожали ее и называли "королевой сердец". Внезапная смерть принцессы Дианы породила множество слухов, в том числе, что ДТП спланировали члены королевской семьи, ведь Леди Ди откровенно делилась подробностями жизни королевской семьи. Трагичная случайность, или коварный план британских монархов – мнения до сих пор расходятся. Как бы там ни было, даже спустя 23 года после ее смерти публикуются книги и снимаются фильмы, в которых с каждым разом появляются еще более неожиданные тайны из ее жизни.

В честь дня рождения принцессы Дианы Сегодня.Lifestyle собрали самые интересные и неожиданные факты из ее биографии.

Две попытки самоубийства

Всем известно, что брак принцессы Дианы и принца Чарльза был несчастливым. Сын королевы Елизаветы II изначально любил совсем другую женщину – Камиллу, с которой сейчас состоит в браке. Но Ее Величество настояла, чтобы он женился именно на Леди Ди.

Сама же новоиспеченная невеста надеялась, что у них сложится счастливая семейная жизнь, но этого так и не случилось. Она так страдала от одиночества, что даже пыталась дважды покончить с собой. Один раз во время беременности принцем Уильямом.

Тогда принцесса перерезала себе вены и порезала грудь. Таким образом она пыталась привлечь внимание супруга, но попытка самоубийства не произвела на него никакого впечатления.

Свадьба принцессы Диана и принца Чарльза ФОТО: str/REUTERS

Принятие ислама

По словам бывшего дворецкого королевской семьи Пола Баррела и друга принцессы Дианы, она всерьез рассматривала вариант принятия ислама и переезда в Пакистан. К такому решению ее подталкивал роман с пакистанским хирургом Хаснатом Ханом, с которым они даже планировали пожениться.

Наркотики

После громкого развода с принцем Чарльзом, Леди Ди была психологически истощена. На грани нервного срыва Диана тогда познакомилась с целительницей Симоной Симмонс. В последствии женщина написала книгу "Диана: последнее слово", в которой утверждает, что стала ее близкой подругой.

По словам Симоны, на ее глазах Диана впервые попробовала кокаин. Второй раз употребить наркотики ее подтолкнул бойфренд, имени которого целительница не называет. Но Диана поклялась больше никогда его не употреблять и в дальнейшем помогать наркоманам избавляться от зависимости.

Завещание сыновьям

Принцесса Диана еще до своей смерти успела составить завещание. Согласно документу, Леди Ди оставила сыновьям – принцам Уильяму и Гарри – по 30 миллионов долларов, которые они смогли получить после достижения 30-летия.