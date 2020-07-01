Принц Уильям отговаривал Гарри жениться на Меган Маркл

В новой книге журналистов Дилана Ховарда и Энди Тиллетт Royals At War говорится о том, что Уильям и его супруга действительно пытались отговорить Гарри от женитьбы.

После смерти матери принц Уильям опекал своего младшего брата и волновался из-за его решения так быстро вступить в брак с американской актрисой. Гарри же слушать своих родных не стал, после чего отношения братьев сильно и. Два года Уильям и Гарри почти не общались и помирились лишь недавно.

Уильям и Кейт Миддлтон считали, что Меган нужно больше времени, чтобы влиться в королевскую семью, однако Маркл и принц Гарри не хотели тянуть со свадьбой. Как известно, спустя два года Меган так и не смогла привыкнуть к жизни в Лондоне, так что супруги отреклись от королевских обязанностей и переехали в США.