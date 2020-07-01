Алкоголь, игры или измены? Друзья Харламова раскрыли возможные причины его развода с Асмус

Гастрольный менеджер Наталья Субботина отметила, что в жизни комик далеко не такой белый и пушистый, как на экране. По ее словам, характер у мужа Асмус не сахар, к тому же он склонен топить и горе, и радость в вине.

Если судить о нем чисто по экранному образу, то он легкий человек, балагур. Но в жизни с ним очень непросто. А последние несколько лет он чудит, ведет себя не всегда адекватно. И многие знают, что он выпивает. Отсюда, наверное, главная причина его проблем,

— рассказала Субботина.

Многие поговаривают об изменах в семье Асмус и Харламова. На такие мысли навел фанатов фильм «Текст», в котором актриса сыграла главную роль. В картине есть одна откровенная сцена, за которую Асмус даже подвергли хейту. Но знакомые пары убеждают, что с супружеской верностью у звезд все в порядке.

Измены — это не про Гарика и Кристину. Уверена, что не в ревности причина развода,

— рассказала давняя знакомая Харламова музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Зато вредные привычки у артиста действительно имеются, добавила она. Не только тяга к спиртному, но и игромания. А такие увлечения ни одну жену не приведут в восторг.

Выпить не прочь. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса. Ко всему прочему Гарик страшный игроман. Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело — мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми,

— заметила продюсер.