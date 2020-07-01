Умер заслуженный артист России Виктор Проскурин

Печальную новость сообщила супруга кинодеятеля Ирина Хонда на своей странице в Facebook.

Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все,

— написала Ирина.

Впервые попасть в кино Проскурину получилось еще в школе. Пробовался поступать в различные актерские вузы, но его не брали из-за низкого роста и невыразительного лица. Кое-как пробившись в театральное училище имени Щукина, он стал играть в театрах Москвы, но часто отмечался скандалами.

Зато в кино артиста ждала большая карьера. За свою жизнь он сыграл более сотни ролей на экране, среди которых даже был Сталин. Он запомнился зрителям, как Гена Ляпишев из «Большой перемены», Блинов из фильма «Выйти замуж за капитана», Герман из «Пиковой дамы», Вожеватов из «Жестокого романса».