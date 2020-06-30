С «РУССКИМ РАЗМЕРОМ»! ⟩ Жителей Ласнамяэ развлекут суперзвезды на бесплатном фестивале в конце лета

В рамках мероприятия будет работать улица еды, где гостям будет предложен большой ассортимент еды и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 30 аттракционов, как взрослых так и детских. Для ваших детей будет cоставлена программа с аниматорами. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам.