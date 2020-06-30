С «РУССКИМ РАЗМЕРОМ»! ⟩ Жителей Ласнамяэ развлекут суперзвезды на бесплатном фестивале в конце лета

В субботу, 29 августа, на морской стороне таллиннского Певческого поля состоится традиционный cемейный фестиваль, приуроченный к окончанию лета. Приглашаем всех жителей города Таллинна и гостей столицы насладиться последними летними деньками в парковой зоне Певческого поля.
В рамках мероприятия будет работать улица еды, где гостям будет предложен большой ассортимент еды и напитков. Также традиционно будет проходить большая ярмарка товаров и услуг. В течение дня будет работать чешский парк Тиволи, который включает более 30 аттракционов, как взрослых так и детских. Для ваших детей будет cоставлена программа с аниматорами. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам.
На главной сцене фестиваля в течения дня будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии, цирковые артисты международного уровня, а также местные исполнители. Под занавес фестиваля вас ждет выступление главной звезды вечера, которая будет анонсирована ближе к мероприятию и конечно дискотека под открытым небом!
Хедлайнер вечера - группа "Русский Размер".
ВХОД СВОБОДНЫЙ!