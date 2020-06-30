Вт, 30.06.2020
Жаркий день в Таллиннском зоопарке: тамарины едят мороженое, а белые медведи резвятся в бассейне СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Дима Билан показал свою красавицу-сестру

Дима Билан.

ФОТО: Sheveleva Anna / ITAR-TASS

Популярный певец Дима Билан редко публикует фотографии с членами своей семьи. Но недавно артист нарушил свое правило и разместил в соцсети снимок с младшей сестрой Аней, пишут Аргументы.

Поклонники отметили, что брат и сестра очень похожи: «Очень похожи, оба невероятно красивые», «Какие хорошие, милота, прекрасное фото, порадовали, красивые брат и сестра», «Как же вы похожи, очень красивая сестренка».

После окончания школы Анна уехала в США, где получила режиссерское образование. Теперь 24-летняя девушка строит певческую карьеру в России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial) on

НАВЕРХ