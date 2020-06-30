Дима Билан показал свою красавицу-сестру

Популярный певец Дима Билан редко публикует фотографии с членами своей семьи. Но недавно артист нарушил свое правило и разместил в соцсети снимок с младшей сестрой Аней, пишут Аргументы.
Поклонники отметили, что брат и сестра очень похожи: «Очень похожи, оба невероятно красивые», «Какие хорошие, милота, прекрасное фото, порадовали, красивые брат и сестра», «Как же вы похожи, очень красивая сестренка».
После окончания школы Анна уехала в США, где получила режиссерское образование. Теперь 24-летняя девушка строит певческую карьеру в России.