Ольга Бузова: «Когда-то мыла лестничные пролеты, а теперь купила квартиру мечты»

34-летняя Ольга Бузова уже неоднократно входила в список Forbes, поэтому многих ее поклонников удивляло то, что певица все еще живет в съемной квартире. Звезда не скрывала, что сначала накопила на шикарные апартаменты для мамы, а потом уже начала думать о себе.

Только в прошлом году Бузова наконец-то приобрела желаемую недвижимость. «Я не знаю даже, как передать эмоции, которые меня переполняют. Пишу этот текст с замиранием сердца. Я, девочка, которая когда-то выживала на 500 рублей (6-7 евро), не стыдясь даже мыть лестничные пролеты, купила себе квартиру мечты! Я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Да, кому-то это покажется смешно: ну купила квартиру — и что такого? Но для меня это целое событие», — призналась Бузова.

Апартаменты артистки располагаются в элитном районе на западе Москвы. Вот только пока она не может переехать, жилье требует ремонта и обстановки. Бузова уже наняла команду опытных дизайнеров и придумала с ними проект, который полностью соответствует ее вкусу.

Останавливаться на достигнутом Ольга не собирается, ведь ей есть чему стремиться.

«Я знаю, что будет больше! Больше квартира, лучше машина, дом, дай Бог. Но это первое мое гнездышко, которое я сама приобрела, ни рубля ни у кого не взяв», — подчеркнула артистка.

Напомним, что Бузова уже обустраивала свое гнездо в период брака с Дмитрием Тарасовым, когда они купили загородный особняк. Но после развода выяснилось, что все имущество футболист переписал на маму. В итоге из этих отношений ведущая вышла без денег и собственности.