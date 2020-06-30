ФОТО ⟩ Доходчиво: женщина собрала окурки под балконом и выложила соседу послание

У вас тоже есть тот самый сосед, который вечно курит на балконе, нарушая все правила техники безопасности и приличия? Тогда вы поймете жительницу Минска, которая просто устала от такого соседа, пишет RUS TVNET.
Как рассказывает «Медуза», женщина по имени Анна устала о того, что соседи вечно кидают бычки с балкона. Недавно перед ее домом была скошена трава, в связи с чем окурки стали еще заметнее. Тогда женщина просто собрала все бычки, что были перед домом, и выложила под окнами огромную надпись: «Купи пепельницу».
Как отмечает издание, вышло пассивно-агрессивное послание.
Пока я собирала окурки, ко мне подошла соседка с третьего этажа и сказала, что у нее едва не сгорел балкон от чьего-то бычка,
– приводит портал слова Анны.
Пока что это вся история. Если последует продолжение – вы обязательно узнаете!