ФОТО ⟩ Доходчиво: женщина собрала окурки под балконом и выложила соседу послание

Как рассказывает «Медуза», женщина по имени Анна устала о того, что соседи вечно кидают бычки с балкона. Недавно перед ее домом была скошена трава, в связи с чем окурки стали еще заметнее. Тогда женщина просто собрала все бычки, что были перед домом, и выложила под окнами огромную надпись: «Купи пепельницу».