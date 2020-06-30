ВЫ ИХ ДЕЛАЕТЕ? ⟩ Шесть типичных ошибок при кормлении кошек

Им необходимо получать питательные и минеральные вещества и витамины, чтобы долго радовать своих владельцев, быть ласковыми и здоровыми.Составляя меню для своего питомца, владельцы часто забывают, что организм кошки отличается от человеческого. И непреднамеренно наносят вред ее здоровью.

Рацион, который не подходит кошкам

Сбалансированное питание подразумевает не только получение в пищу правильных продуктов, но и их определенное количество в установленное время. Кошки – животные плотоядные, но это не значит, что в их ежедневном рационе должны присутствовать одни и те же продукты. Иначе последствия могут быть плачевными.

Мясо

Исключение из рациона кошки всех мясных продуктов также, как и их переизбыток, нежелателен. Отсутствие микроэлементов, содержащихся в мясных продуктах, в меню питомца приведет к серьезным заболеваниям…

В мясных продуктах, как известно, не содержится углеводов, а также они не богаты кальцием. Вследствие этого у кошек, употребляющих в пищу только их, могут наблюдаться нарушения развития костно-мышечной системы, приводящие позже к различным заболеваниям и переломам.

Печень

Печень очень полезна для кошки, так как содержащийся в ней витамин А ей жизненно необходим. Но, как и мясо, ее нельзя употреблять ежедневно из-за опасности перенасыщения и отравления организма этим витамином. Тем более на этом фоне у питомца могут развиться хромота или неподвижность суставов.

Молоко

Молоко – одно из любимых лакомств у кошек, но заменять им воду ни в коем случае нельзя. Отказ от воды может привести к обезвоживанию организма питомца, поэтому она должна присутствовать в его ежедневном рационе обязательно.

Остатки со стола

Владельцы зачастую кормят своих любимцев остатками со стола, а это абсолютно неверный подход к их рациону. Пища человека содержит много острых пряностей и насыщена большим количеством жиров, что отрицательно сказывается на пищеварительной системе кошки.

Рыба

Пресноводная рыба является одним из самых полезных продуктов для кошек.

Но несвежая рыба может содержать вредные вещества, разрушающие витамин В1 в организме питомца. Поэтому рекомендуется включать в рацион только недавно пойманную рыбу.

Трава

Для пополнения недостающих химических веществ в организме кошки на прогулке часто жуют траву. Также это способствует очищению желудка от проглоченных волос во время вылизывания.

Но домашние питомцы, не имеющие возможности выйти из дома, зачастую заменяют травку комнатными растениями, которые могут оказаться для них ядовитыми. Поэтому владельцам необходимо убирать в недоступное место растения, способные причинить вред питомцу.