Брэд Питт был замечен у дома Анджелины Джоли впервые с момента их расставания

Роман Брэда Питта и Анджелины Джоли стал одним из самых ярких и обсуждаемых событий в шоу-бизнесе. Таким же стал и их развод, растянувшийся на годы. Поклонники продолжают внимательно следить за тем, как развиваются отношения экс-супругов, пишет Сплетник.
И теперь у них есть новый повод для обсуждения. По информации таблоида Daily Mail, 56-летнего актера заметили выезжающим на мотоцикле из поместья Джоли в Лос-Фелисе, районе Лос-Анджелеса. Как сообщают репортеры, Питт провел в доме бывшей жены около двух часов, и случилось это впервые с момента их официального расставания.
По слухам, пара могла обсуждать вечеринку в честь 12-летия близнецов Вивьен и Нокса: день рождения они отметят 12 июля. После затяжной самоизоляции родители наверняка захотят устроить для детей грандиозный праздник. 27 мая, когда 14-летие праздновала Шайло, пришлось ограничиться Zoom-вечеринкой.
Напомним, что недавно инсайдеры сообщили, что отношения двух звезд стали намного лучше после того, как они смогли договориться об опеке над детьми, 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 11-летними близнецами Вивьен и Ноксом.