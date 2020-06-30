Брэд Питт был замечен у дома Анджелины Джоли впервые с момента их расставания

И теперь у них есть новый повод для обсуждения. По информации таблоида Daily Mail, 56-летнего актера заметили выезжающим на мотоцикле из поместья Джоли в Лос-Фелисе, районе Лос-Анджелеса. Как сообщают репортеры, Питт провел в доме бывшей жены около двух часов, и случилось это впервые с момента их официального расставания.

По слухам, пара могла обсуждать вечеринку в честь 12-летия близнецов Вивьен и Нокса: день рождения они отметят 12 июля. После затяжной самоизоляции родители наверняка захотят устроить для детей грандиозный праздник. 27 мая, когда 14-летие праздновала Шайло, пришлось ограничиться Zoom-вечеринкой.