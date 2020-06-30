ВИДЕО ⟩ В Эстонии появилась ведьма Серафита, которая составит конкуренцию самой Илоне Калдре

29 июня в таллиннской галерее Vent Space, как мы уже ранее писали, открылась персональная выставка художницы Дарьи Пополитовой «Магический хот-спот». Три видеоработы и инсталляция создают вымышленный мир, в котором ведьма Серафита решает социальные проблемы эстонского общества. Смотрите эксклюзивное интервью с Дарьей Пополитовой!

Серафита - вымышленный персонаж, действовать которую заставили муравьи. Они, по мысленному приказу волшебницы, стали ожерельем на ее шее, и в мир сошла новая ведьма. Вымышленный мир Серафиты близок к нашему, и ее магические действия могли бы помочь решить многие социальные проблемы в нашем обществе. Готовя данную выставку, Дарья вдохновлялась найденными в ютубе видеороликами колдунов, спиритуалистов и очевидцев паранормальных явлений. Словом, мир магии живет и побеждает!

Выставка открыта 12 дней, и любому посетителю Серафита в лице Дарьи может бесплатно погадать. Вы же хотите узнать свою судьбу? Тогда приходите на выставку в галерею Vent Space (Вабадузе вяльяк, 6/8, вход со дворе Дома искусств).