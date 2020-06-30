ТОП-4 знака зодиака, которые на всю жизнь защищены кармой предков

С древних времен люди верили, что все поколения рода неразрывно связаны друг с другом. Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака особо остро ощущают поддержку своих предков, которые защищают их от рождения до самой смерти. Какие знаки находятся под покровительством своих предков в течение всей жизни, рассказывают «Экспресс-новости».

Водолей

Люди, рожденные под созвездием Водолея, с детства отличаются уникальными способностями. Они очень дальнозорки, способны предвидеть будущее и могут предусмотреть все препятствия, которые появляются на их пути. Такая особенность передается Водолеям на генном уровне и служит надежной защитой во всех жизненных неурядицах. Именно поддержка предков помогает этому знаку Зодиака добиться больших успехов в жизни.

Рак

У Раков сильно развита интуиция, которая спасает их в неопределенных ситуациях. Благодаря старанию предков, в них с детства заложена программа, позволяющая им многого достичь в жизни. На подсознательном уровне они знают, к чему им нужно стремиться, но зачастую врожденный страх сбивает их с пути. Влияние кармы предков в результате оказывается намного сильнее страхов и, в конце концов, Раки все же находят верную дорогу, хотя и с большим опозданием.

Скорпион

Астрологи называют этот знак «шкатулкой с секретами». Больше никто не умеет так ловко маскировать свои истинные намерения и особенности характера, как Скорпион. Именно благодаря этой врожденной черте, доставшейся Скорпиону от предков, он идет по жизни легко и непринужденно, добиваясь многого.

Козерог