ВИДЕО ⟩ Мотоцикл за 1 300 евро, фейерверки и герои «Звездных войн»: как сын Филиппа Киркорова отметил день рождения

Весь день маленький именинник получал поздравления от друзей и поклонников. Однако самые главные слова он услышал от родителя — Филиппа Киркорова. Звездный отец опубликовал в Instagram трогательный ролик, на котором запечатлены счастливые семейные моменты. «Желаю бесконечного везения и удач, ярких побед, великих знаний и веселых идей! С днем рождения, Мартин!» — подписал публикацию артист.

Мартина также ждало пышное празднество прямо во дворе загородного особняка. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» пригласил аниматоров, которые исполнили роли персонажей «Звездных войн». Сам виновник торжества облачился в костюм фантастического воина-джедая. Территория дома также была украшена в тематике популярной киновселенной.

Тем временем гости наслаждались щедрым угощением — столы накрыли прямо у реки. Среди приглашенных были замечены Юлия Барановская, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Тимати и многие другие известные персоны российского шоу-бизнеса со своими детьми. «Вот такой потрясающей компанией мы сидим на берегу. В кругу самых близких празднуем день рождения Мартина! И всем желаем хорошего настроения. Будьте счастливы, любите друг друга, себя и своих близких», — радовался Филипп Бедросович.

К вечеру именинник увидел яркий фейерверк в свою честь. Маленькие гости завороженно смотрели на разноцветные вспышки над водой. А затем Мартину вынесли гигантский торт, украшенный фигурками любимых героев.

Приятным же событием для звездного наследника стал подарок от основателя Black Star. Тимати вручил ему мотоцикл, стоимость которого составляет примерно 100 000 рублей (1 300 евро). «Ты не представляешь, как круто!» — обратился к сыну Киркоров.