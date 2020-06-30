Вт, 30.06.2020
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Эстонский композитор сочинил песню для российского олигарха и спел ее. Знает, кто кто? Смотрите программу «Орбита Анцупова»

Заставка к программе "Орбита Анцупова"

ФОТО: Промо

Много лет работавший на радиостанциях Эстонии ведущий Вадим Анцупов  запустил свой канал на Youtube — «Орбита Анцупова». Со многими своими гостями Вадим знаком лично и поэтому получаются откровенные, раскрывающие гостя интервью.

Эстонские знаменитости рассказывают Вадиму о том, о чем они не говорят в официальных интервью.

Героем этого выпуска стал известный композитор, аранжировщик, автор текстов и исполнитель Андрей Покутный. Его песни поют российские звезды первой величины: Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов.

Смотри и слушай:

Неужели группа «Тату» способна влиять на судьбы людей?

Как за 5000 евро продать песню в Москве?

Композитор Андрей Покутный: «Я сочинил и спел гимн для олигарха»

Кому доверяет Покутный и что он думает о Стасе Михайлове?

«Орбита Анцупова» — интервью, которые не показывают на ТВ и не ставят на радио. Смотрите только в Интернете.

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