Эстонский композитор сочинил песню для российского олигарха и спел ее. Знает, кто кто? Смотрите программу «Орбита Анцупова»

Эстонские знаменитости рассказывают Вадиму о том, о чем они не говорят в официальных интервью.

Героем этого выпуска стал известный композитор, аранжировщик, автор текстов и исполнитель Андрей Покутный. Его песни поют российские звезды первой величины: Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов.

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Композитор Андрей Покутный: «Я сочинил и спел гимн для олигарха»

Кому доверяет Покутный и что он думает о Стасе Михайлове?