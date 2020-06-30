ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Эстонский ювелир Катерина Пишон выиграла престижный международный конкурс

Эстонский ювелирный бренд Hyrv, любимый и нашим президентом Керсти Кальюлайд, победил на международном конкурсе.
Крупная международная фирма Nomads организовала конкурс, в котором все участники должны были придумать ювелирное украшение, используя камни данной компании.
Ювелир Катерина Пишон выбрала лазурно-зеленый турмалин в форме яйца, добытый в Намибии. Ювелир очень любит использовать в своем творчестве разные сочетания металлов и обыгрывать объемы и формы. На создание конкурсной работы Катерину вдохновил цветущий и благоухающий пышный куст чайной розы.
«В кольце использовано желтое золото 750 пробы, а сам цветок выполнен из патинированной латуни, покрыт лаком и отчеканен в форме цветка. Всё внимание приковано к красоте камня, и благодаря объемности изделия, кольцо выглядит произведением искусства», - говорит Катерина.
Голосование за лучшую ювелирную работу проходило в Instagram, и каждый желающий мог отдать свой голос за понравившийся ему дизайн. По итогам действительно народного голосования Hyrv завоевал первое место и получил награду в 2000$.