ДАЖЕ ДУМАТЬ СЛОЖНО ⟩ Фото эстонской красотки на пляже взбудоражило фанатов

Вт, 30.06.2020
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Merylin Nau.

ФОТО: Merili Kevvai

Звезда реалити-шоу и модель Мэрилин Нау (26) постоянно делится с поклонниками в соцсетях красивыми фотографиями. Вчера Нау порадовала подписчиков шикарным кадром в бикини. Молодая женщина подчеркнула, что впервые за долгое время она довольна своим телом, пишет Elu24.

Мэрилин, которая представляла Эстонию на международном конкурсе красоты Miss Grand International 2016, опубликовала в Instagram горячий снимок. «Эта первая моя фотографию в бикини этим летом. Из родного Пярну, - написала она. - Впервые за долгое время я так довольна своим телом, и тем, что мне не нужно работать над уменьшением своей талии!»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello there😁🤑 Kuidas suvi möödub? 🤩

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