ДАЖЕ ДУМАТЬ СЛОЖНО ⟩ Фото эстонской красотки на пляже взбудоражило фанатов

Мэрилин, которая представляла Эстонию на международном конкурсе красоты Miss Grand International 2016, опубликовала в Instagram горячий снимок. «Эта первая моя фотографию в бикини этим летом. Из родного Пярну, - написала она. - Впервые за долгое время я так довольна своим телом, и тем, что мне не нужно работать над уменьшением своей талии!»