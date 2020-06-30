ОТ ТАЛЛИННА - РУКОЙ ПОДАТЬ! ⟩ IKEA в Эстонии быть: место для строительства уже выбрано

Невозможно предсказать точную дату начало и завершения строительства магазина IKEA, поскольку это зависит от многих обстоятельств. Но в настоящее время ведутся работы, которые приведут в желанному открытию IKEA, на участке Пыллувялья в деревне Курна волости Раэ. Сегодня известно, что любимый всеми магазин шведской мебельной компании распахнет двери не позднее 2022 года, сообщает Elu24.
Подробный план строительства сейчас разрабатывается и согласовывается и с командой IKEA, и муниципалитетом Раэ, и сельской общиной Курна. Появление крупного магазина даст только плюсы району: жители деревни получат долгожданное автобусное сообщение. Словом, все останутся довольны!