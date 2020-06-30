Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI

По словам сотрудника ТВ, занять этот пост Шнурову предложил владелец телеканала, предприниматель Микаэль Исраелян. Шнуров займется «объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт».

Сам вновь назначенный генеральный продюсер Шнуров подтвердил эту информацию в эфире телеканала. Музыкант и блогер считает, что его способности и навыки пригодятся каналу, а пока «вникает в суть процессов». Шнуров рассчитывает, что не подведет ни своих поклонников, ни зрителей ТК. «Я на RTVI. Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и вот я стал генеральным продюсером большого международного канала», — сказал Шнуров в видео на своей странице в Instagram.

«В новой для себя роли я, как и прежде, буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента. Теперь уже и для канала», — заявил он.

По словам Шнурова, «экспериментальные идеи и новые формы», которыми он «всегда славился», будет реализовывать на RTVI. «Будет интересно, будет здорово. Думаю, что весь наш русскоязычный мир объединится», – сказал новый генеральный продюсер.

Ранее, 25 июня, стало известно, что журналист Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора телеканала, который занимал с 2016 года. Он заявил, что отныне займется развитием собственных проектов, а должность главного редактора упраздняется.