Ослепительно красива! Керсти Кальюлайд сияла в Германии в салатовом платье и на велосипеде

В понедельник госпожа президент успела посетить представительство эстонской компании Ampler в центре немецкой столицы, фирма занимается производством и продажей велосипедов. Судя по всему, в начале дня в Берлине Кальюлайд прокатилась на одном таком велосипеде. На ней было темно-синее платье и такого же цвета туфли, для безопасности президент Эстонии использовала шлем. Еще немного о фирме Ampler: они производят электрические велосипеды с крутым дизайном. Сейчас это средство передвижения набирает большую популярность. Особенно сейчас, после пандемии коронавируса в мире, когда люди думают о своем здоровье. Быть может, вскоре велосипедный тренд дойдет и до Эстонии.

А уже в понедельник вечером Керсти Кальюлайд приняла участие в праздновании 100-летия со дня открытия посольства Эстонии в Германии, так они отметили век дипломатических отношений. Здание эстонского посольства в Берлине историческое. Одно из немногих, где все сто лет было одно и то же посольство. Даже в то время, когда от независимости Эстонии оставались лишь воспоминания и все грезили вновь о ней, этот дом принадлежал нашей стране, которой почти 50 лет не было на карте мира как независимого государства. Сегодня Германия является хорошим другом и союзником Эстонии.