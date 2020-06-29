ВИДЕО ⟩ Анастасия Волочкова проникла в монастырь и обматерила полицейских

Предположительно, пьяная Анастасия Волочкова устроила скандал в нижегородском селе Дивеево, закрытым из-за коронавируса. В Сети распространилось видео, на котором полицейские пытаются составить в отношении артистки протокол об административном нарушении, а она называет себя балериной всея Руси, угрожает стражам порядка неприятными для них последствиями и обзывает представителей власти последним чмом и другими словами.

«Меня дети и люди в храмах ваших, во церквях вот этих вот… Они меня здесь любили, фотографировались со мною… Вы кто вообще?! Да, вы чмо последнее?!» — пытаясь расплакаться, бросила в адрес сотрудников администрации балерина.

На своей странице в Instagram балерина пояснила, что приехала в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, чтобы помолиться и окунуться в святые источники вместе с другими паломниками.

«А оказалось, что я совершила тем самым преступление. Ну не бред ли? А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники, находящиеся на службе тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени. Так пусть оно привлекает внимание к Православию, молитвам и Вере!» — написала Волочкова.

Губернатор Нижегородской Глеб Никитин в свою очередь заявил, что все нарушители запретных мер, приезжающие в Дивеево из других районов, будут наказаны.

«В Дивеево на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве. Карантин — это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Он пояснил, что к нему обратились жители Дивеево, которые рассказали, что на фоне святынь в закрытом для посещения селе фотографируется известная личность.

«Вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране», — заявил Никитин.

По его данным, Волочкова пробралась в село «окольными путями» с помощью друзей из местных жителей. В соответствии с законом нарушителям выписаны штрафы.