ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ночной клуб Venus отметил свой день рождения вечеринкой на борту круизного судна

День рождения ночного клуба Venus, расположенного на площади Виру, в этом году прошел немного иначе, чем это было раньше. Поскольку ограничения, установленные правительством, позволяют ночным клубам принимать одновременно не более 100 человек, легендарное заведение решило отправить в круиз своих посетителей.