ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ночной клуб Venus отметил свой день рождения вечеринкой на борту круизного судна

День рождения ночного клуба Venus, расположенного на площади Виру, в этом году прошел немного иначе, чем это было раньше. Поскольку ограничения, установленные правительством, позволяют ночным клубам принимать одновременно не более 100 человек, легендарное заведение решило отправить в круиз своих посетителей.
Клуб Venus прендовал судно для круиза на 150 человек, чтобы отпраздновать свое 11-летие. Вечеринка на море длилась два дня подряд. DJ Raigo Brauer зажигал на борту круизного лайнера M/S Venus, также на вечеринке можно было наслаждаться прекрасным закатом.
Смотрите большую фотогалерею с дня рождения клуба Venus!