ГАЛЕРЕЯ ⟩ Старейший в Таллинне свингер-клуб вышел на новый уровень: смотрите, какие эротические приключения ждут взрослых

Club 69 является старейшим секс-клубом Прибалтики, предлагающим свои услуги уже с 2001 года. Клуб можно условно разделить на три части: с СПА-зоне имеется гардероб, душевые, 2 парилки - турецкая и финская, бассейн, где можно сразу познакомиться и разглядеть новых знакомых со всех сторон.

Вторая зона - это зона бара, где можно выпить, пообщаться и потанцевать, но иногда разгоряченные пары могут начать наслаждаться друг другом прямо в баре, не смущаясь других посетителей. Третья зона предназначена для более приватного и интимного общения в более подходящих условиях.

За время вынужденного закрытия на карантин на протяжении трех месяцев в клубе был сделан капитальный ремонт, в ходе которого были обновлены или полностью перестроены 90% помещений клуба и оборудования, полностью обновлена мебель и расширены «игровые зоны» для взрослых, добавлено множество новых «игрушек».

Появились «качели любви» для взрослых, где очень любят качаться молодые девушки, и в этом им могут помогать несколько мужчин одновременно. Добавилось множество новых так называемых glory-hole или отверстий в стенах, размерами от дверного глазка до размера лица, для любителей более экстремального анонимного секса и для вуайеристов - любителей подглядывать за действиями других пар. Есть множество как более приватных кабин, вмещающих 2 человек, так и открытые пространства, которыми одновременно могут воспользоваться до 10 пар.

За время карантина и закрытых границ очень популярными стали виртуальные путешествия по миру, и Club 69 не остался в стороне от данного тренда - все помещения носят имена городов, имеющих славу лучших направлений для секс-туризма в мире: от Берлина до Амстердама, от Лондона до Сан-Франциско. Теперь нередко можно услышать, как мужчина предлагает девушке посетить с ним Барселону, покачать ее на качелях в Амстердаме, показать ей новые позы камасутры с видом на Хельсинки или даже отшлепать ее плеткой в Берлине - и всё это за одну ночь! Новым и одновременно самым популярным направлением стала Прага: это кабинка, где верхняя часть девушки полностью скрыта от посторонних глаз для полной анонимности, а виднеется только нижняя половина ее обнаженного тела. Ну, а дальше включите свою фантазию...

Дресс-код в клубе - сексуальное нижнее белье или полностью обнаженное тело. Также есть возможность обернуться банным полотенцем, которое можно получить в клубе совершенно бесплатно. Для самых скромных есть возможность надеть маску, скрывающую лицо.

Наиболее частые посетители - это семейные пары, у которых уже имеются маленькие дети, и сексуальная жизнь которых стала немного пресной за эти годы, и им хочется ее как-то разнообразить. Как они сами объясняют, невозможно всю жизнь есть один и тот же десерт, даже если ты его очень любишь, иногда хочется попробовать что-то другое не втайне от партнера, а вместе с ним.

Не все пары готовы сразу меняться партнерами или заниматься групповым сексом, иногда им хочется просто понаблюдать за сексом других или позволить понаблюдать за их собственным сексом.

Чаще всего инициаторами похода в свингер-клуб являются мужчины, но нередки случаи, когда девушки или жены делают подобный подарок на день рождения своего партнера.

Если мужчины чаще приходят вдвоем или поодиночке, то девушки обычно собираются компаниями по 3-4 человека, видимо, для храбрости.

В дни выпускных вечеров приходят нарядные девушки и парни, которые хотят, чтобы их праздник запомнился чем-то особенным, а не только посиделками с учителями (хотя шанс встретить своего учителя в клубе тоже достаточно велик, и подобные случаи бывали).

Некоторые новые пары знакомятся и образуются уже в клубе, и это очень приятно. Максимальная вместимость клуба до 80 человек одновременно.