На дворе лето, а значит - самый популярный сезон для свадеб в Эстонии. На прошлой неделе узами брака связали себя Грете Клейн и Эрго Кулд, но впереди еще два месяца календарного лето и многие жители Эстонии надеятся увидеть свадебные фото и других кумиров.

Карл-Эрик Таукар и Керли Кивилаан

Музыканты рассказали и своих отношениях осенью 2014 года. "Друг для друга мы самые строгие критики. Между нами нет флирта - говорим сразу как есть и не обижаемся на это. Мне кажется, что это хорошо", - сказала как-то Керли в интервью порталу Elu24. Детей у пары пока нет, однако в 2017 году они завели кокер-спаниеля и назвали его Берт.

Эда-Инес Этти и Март Випс ФОТО: Toni Läänsalu

Эда-Инес Этти и Март Випс

Сын миллионера Юри Випса Март попросил руки одной из самых красивых певиц в Эстонии в конце 2016 года. "Стоит признать, что время помолвки - прекрасно", - говорила о своей личной жизни Инес в 2018 году в интервью для Kanal 2. Позже стало известно, что пара ждет ребенка.

Герли Падар и Мартин Пармас ФОТО: Jelena Rudi / Postimees

Герли Падар и Мартин Пармас

Певица Герли Падар и танцор Мартин Пармас объявили о помолвке еще в 2012 году, но до алтаря до сих пор не дошли. В 2017 году Мартин говорит, что свадьба состоится, когда Герли даст на это разрешение. Пара растит дочь Герли от предыдущего брата Аманду Ребекку, а 25 августа 2014 на свет появилась их общая дочь, которую назвали Камилла Миранда.

Танель Падар и Лаурен Вилльманн ФОТО: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

Танель Падар и Лаурен Вилльманн

Прошло уже два года с тех пор, как музыкант Танель Падар попросил руки Лаурен Вилльманн. Известно, что пара плариновала пожениться еще прошлым летом, но из-за беременности Лаурен свадьбу решили перенести. Линда Падар появилась на свет в конце августа 2019 года.

Койт Тооме и Кайа Трийса ФОТО: Viktor Burkivski

Койт Тооме и Кайа Трийса

Пара, которая вместе уже очень давно, в 2018 году решила сделать главный шаг и узаконить отношения. С помолвки прошло уже два года, однако до алтаря еще не дошли. В 2009 году у пару родилась дочь, а в 2017 году на свет появился сын Ричард.

Маарья-Лийс Илус и Фред Кригер ФОТО: Konstantin Sednev

Маарья-Лийс Илус и Фред Кригер

Отношения пары завязались еще в далеком 2005 году, а на пальце Маарьи уже давно сверкает заветное колечко. Однако пара никогда не подтверждала слухи о помолвке. Два года назад Маарья-Лийс и Фред впервые стали родителями. "6 января 2018 года моя жизнь навсегда изменилась. Буду растить, холить и лелеять, защищать и любить до конца жизни", - говорила Маарья после рождения дочери Ирис. В январе этого года у пары родился второй ребенок.

Хейди Пурга и Яанус Рохумаа ФОТО: Raigo Pajula

Хейди Пурга и Яанус Рохумаа

Член Рийгикогу Хейди Пурга и режиссер и деятель культуры Яанус Рохумаа вместе с 2009 года, однако узами брака все еще себя не связали. В 2012 году родился их сын Виллиам. От прошлого брака у Яануса есть две дочери - Эмили и Миа Мария.

Ленна Куурмаа и Лаури Мяэсепп ФОТО: Stina Kase (ajakiri EMA)

Ленна Куурмаа и Лаури Мяэсепп

В январе 2019 года Лаури и Ленна объявили о помолвке, когда Ленна опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором видно, что на ее пальце красуется кольцо. В подписи к фото она призналась, что сказала "Да".

Лийна Ариадне и Мартти Халлик ФОТО: Club Hollywood

Лийна Ариадне и Мартти Халлик