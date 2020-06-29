Как ведут себя влюбленные знаки Зодиака

ОВЕН

Мужчина Овен отличается от женщины Овна тем, что, влюбившись, забывает о скромности! Он идет вперед, заявляет о себе громко и, как правило, добивается своего. Если среди ваших поклонников есть мужчина Овен — он займет свое место в истории вашей жизни.

ТЕЛЕЦ

Крайне влюбчивы. Влюбились — не остановить! Тельцы подвержены страданиям, мучениям, терзаниям во имя любви. Любовь для Тельца — смысл жизни. Преданы. Отдадут все, что имеют ( морально, душевно и материально).

БЛИЗНЕЦЫ

Жертвенны в любви. Способны уступать, когда действительно любят, способны быть максимально заботливыми и внимательными. Очень большую роль играет взаимопонимание в паре. Близнецы сделают все, чтобы сохранить доверие и покой в семье.

РАК

Влюблен — значит готов на все. Рак не перестанет вас удивлять. Романтические встречи, организованные специально для вас, букеты цветов, сюрпризы и многое другое. Вы никогда не забудете этого поклонника, если скажете ему «да», вряд ли пожалеете. Раки — постоянны.

ЛЕВ

Темперамент Льва заставит вас испытать столько эмоций, что вы будете в недоумении от количества позитива, страсти и огня. Влюбленный Лев — это «два в одном»: царь зверей и нежный котенок. Вы постоянно будете ощущать этот контраст.

ДЕВА

Настойчивы, но не навязчивы. Активны, но знают ту грань, за которую не стоит переступать. Любят дарить подарки, оказывать знаки внимания, делать комплименты. Кстати, могут удивить предложением руки и сердца в самые кратчайшие сроки.

ВЕСЫ

Самая ценная черта влюбленных Весов — они действительно готовы меняться ради любви. Неважно, женщина или мужчина — он/она, пообещав измениться, обязательно изменится ради того, чтобы быть вместе до конца. Главная цель — семья! Этому отдается приоритет всегда.

СКОРПИОН

Горячие. Странные. Отдают себя без остатка, но и требуют взамен. Если вы не готовы «на все», лучше даже не давать Скорпиону шанс. Нет непреодолимых стен и высот, есть только сила желания. Преданные вопреки многим домыслам. Нетерпимы ко лжи, в этом случае могут сами уничтожить все то, что построили сами.

СТРЕЛЕЦ

Типичные представители знака часто говорят о том, что любовь — это не главное, а главное уважение и верность, однако, попав под власть этого сильнейшего чувства, превращаются в необыкновенно страстных людей, которые дорожат каждым вдохом и каждой улыбкой.

КОЗЕРОГ

Вот уж кто способен удивить. Перевоплощения, пожалуй, одно из максимальных среди всех знаков зодиака. Если «до» вы видели скромного, спокойного, рассудительного человека, то, потеряв голову от любви, словно меняется и характер и внутренний мир. Окрыленность дарит необычайное чувство раскрепощенности и уверенности в себе, чего часто не хватает по жизни.

ВОДОЛЕЙ

Вместе с влюбленностью Водолей приобретает чувство крайней ответственности за вторую половину. Не удивляйтесь, если после признания в любви, ваша жизнь перестанет быть прежней. Сначала, вас будет удивлять новизна во всем, но со временем вы поймете, что любовь Водолея вы уже никогда ни на что не променяете.

РЫБЫ